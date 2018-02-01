Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda, gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin azalması deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak kapattı.

Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi.

Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'nin, Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale boğazı #yoğun sis
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