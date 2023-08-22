Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi.