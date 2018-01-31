Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis kent merkezinde de etkili oldu.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.



Kentte gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.







Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemileri telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.



Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceğini bildirdi.