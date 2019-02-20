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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli 

Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı 

Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli 

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. 

Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizden yapılan uyarıda, boğazın saat 11.15'de çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. 

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale boğazı #Sis
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