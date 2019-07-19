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Çanakkale Boğazı'nda yangın paniği

Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken korku dolu anlar yaşandı.

Çanakkale Boğazı'nda yangın paniği

Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 

Çanakkale'den Eceabat'a sefer yapan "Karahasan 2" isimli feribotun makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Mürettebat yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizle bildirildi. 

Feribotun bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yolcular, tekne ve güvenlik ekiplerinin botlarıyla karaya çıkarıldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale
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