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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Boğaz kapatıldı

Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Boğaz kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. 

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 09.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale boğazı #Sis
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