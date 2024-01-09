Çanakkale Boğazı Transit Gemi Geçişlerine Açıldı

Fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı nedeniyle saat 13.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı fırtına, kar yağışı ve akıntının azalmasıyla birlikte saat 19.55 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine açıldı.