Çanakkale Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 112 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı "Global Lake" adlı boş tankerin makinesi arızalandı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.
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Çanakkale Boğazı'nda, Samsun'dan Aliağa'ya seyir halinde olan 112 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı "Global Lake" adlı boş tankerin makinesi arızalandı.
Çanakkale Boğazı'nda Akbaş önlerinde arızalanan tankerin kaptanı durumu yetkililere bildirdi.
Tanker, Kıyı Emniyeti Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kurtarma-3 römorkörü yedeğinde, kılavuz kaptan ve Kurtarma-14 römorkörü refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı