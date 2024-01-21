Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda Kamerun bayraklı "BALKAN-1" adlı kargo gemisi makine arızası yaşadı. Gemi, güvenkli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda, Kamerun bayraklı "BALKAN-1" adlı kargo gemisi makine arızası yaptı. Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, İzmir'den Rusya'ya seyir halinde olan 123 metre uzunluğunda 4 bin 878 groston ağırlığındaki "BALKAN 1" adlı kargo gemisinin, Çanakkale Boğazı'nda Kepez Limanı'nın güneyinde makine arızası yaptığı ifade edildi.

Kargo gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a demirledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çanakkale boğazı # gemi arızası
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