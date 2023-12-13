Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu. Sisin görüş açısını kapatması sonrası, Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü kapatıldı. Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazda gemi trafiğinin yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan, "Türk Boğazları Gemi Trafik Yönü" başlığı altında yapılan duyurularda İstanbul Boğazı'nın da bugün 12.40 itibari ile gece 12'ye kadar kuzey-güney yönünde askıya alınacağı duyuruldu. Ayrıca İstanbul Boğazı, 06:40 - 14:20 saatleri arasında güney-kuzey yönünde gemi trafiği askıya alındı.