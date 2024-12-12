Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak akıya alındığını açıkladı.
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Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Boğazda yerel feribot seferleri ise sürüyor.