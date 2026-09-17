Çanakkale Boğazı'nda mavi denizanası alarmı! Su altı kameralarına yansıdı: Uzmanlardan kritik temas uyarısı

Kıyılarda görülen bu artış çevre sakinlerinde ve denize giren vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden (ÇOMÜ) kritik uyarılar geldi. Uzmanlar, görülen türün ölümcül derecede zehirli olmadığını ancak özellikle dokunaç ve kuyruk kısmına temas edilmesi durumunda şiddetli acı ve yanma hissi oluşturabileceğini bildirdi.

TÜRÜN ADI: RHIZOSTOMA PULMO

ÇOMÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Ateş, Boğaz hattındaki popülasyon patlamasına ilişkin şu bilgileri aktardı:

Bölgede yoğunlaşan türün bilimsel adının Rhizostoma pulmo (mavi denizanası) olduğu saptandı.

Tür geçmiş senelerde de Boğazlar sisteminde görülmekle birlikte, bu yılki popülasyon yoğunluğunun mevsim normallerinin üzerinde ve dikkat çekici seviyede olduğu vurgulandı.

Popülasyon patlamasında deniz suyu sıcaklıkları, akıntı rejimleri, tuzluluk oranları ve sudaki aşırı besleyici element (kirlilik) girdilerinin doğrudan etkili olduğu ifade edildi.

"ÖZELLİKLE KUYRUK BÖLGESİNE TEMAS ETMEYİN"

Denizanasının insan vücuduna teması halinde yaratabileceği reaksiyonlara dikkat çeken Prof. Dr. Ateş, vatandaşları uyardı:

Mavi denizanası insan sağlığı açısından ölümcül zehirli kategorisinde yer almıyor; ancak temas halinde ciltte kısa süreli kızarıklık, kaşıntı, yoğun acı ve yanma hissi yaratabiliyor.

Canlının fiziksel boyut olarak büyük olduğuna işaret eden uzmanlar, yüzen kişilerin bu canlıyı gördükleri an yönlerini değiştirmelerini tavsiye etti.

Temasın özellikle şemsiye kısmından ziyade yakıcı hücrelerin yoğun olduğu kuyruk ve uzantı bölgelerinden kaçınılarak engellenmesi gerektiği belirtildi.

Suyun içerisindeyken temasın ilk anda hissedilmeyebileceği, asıl yoğun yanma ve batma şikayetinin sudan çıktıktan sonra ortaya çıkabileceği hatırlatıldı.

DENİZ KİRLİLİĞİ VE EKOSİSTEM DENGESİ VURGUSU

Canlıların çoğalma ortamı ile deniz kirliliği arasındaki bağlantı şöyle açıklandı:

Mavi denizanaları Marmara ve Karadeniz besin zincirinde önemli bir basamağı oluşturuyor; balık larvaları, yumurtaları ile fito ve zooplanktonlarla besleniyor.

Karasal atıklar ve kirlilikle birlikte suda artan besleyici elementler, fito ve zooplankton patlamasına yol açarak denizanalarının kontrolsüz üremesine zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, popülasyonun doğal dengeye dönebilmesi için deniz ekosistemindeki kirlilik yükünün ve organik atık girdisinin azaltılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.