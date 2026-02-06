Çanakkale Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Çanakkale Boğazı açıklarında sabaha karşı yoğunlaşan sis tabakası, deniz trafiğinde görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesine neden oldu. Görüş mesafesindeki düşüş üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü harekete geçti.

KAPTANLARA TELSİZDEN UYARI GEÇİLDİ

Kuzey ve güney yönlerinden boğaza giriş yapmaya hazırlanan gemilerin kaptanlarına telsiz yoluyla bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, saat 08.10 itibarıyla Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.

YEREL HATLARDA DURUM NE?

Transit geçişlerdeki kısıtlamanın, sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte kaldırılacağı ve trafiğin normale döneceği bildirildi. Öte yandan alınan tedbirin sadece transit gemileri kapsadığı, yerel feribot trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.