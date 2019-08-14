Fatih'te otel yangını
Fatih'te otel yangını
Orman yangını kontrol altında
Orman yangını kontrol altında
Pilotların dikkati faciayı önledi
Pilotların dikkati faciayı önledi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Çanakkale'de 118 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 118 göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 118 göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, iki ayrı grubun lastik botlarla Kadırgaburnu sahilinden denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-28" Bot Komutanlığınca bu bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 65 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.

Ahmetçealtı mevkisinden denize açılan Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 53 göçmenin ise "TCSG KB-4301" Bot Komutanlığınca yakalandığı bildirildi.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen 118 göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.