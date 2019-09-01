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Çanakkale'de 256 göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 256 göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 256 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 256 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Sivrice burnu, Burunucu mevkisi ve Kadırga burnu açıklarında 5 operasyon düzenledi.

"TCSG-107" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 256 göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, ekipler, ağustos ayında düzenledikleri operasyonlarda 2 bin 59 göçmeni yakaladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ayvacık #çanakkale #göçmek
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