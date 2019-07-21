Çanakkale'de 32 göçmen yakalandı

Yurt dışına kaçmak isteyen mülteciler Çanakkale'de yakalandı. 32 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yeni umutlar için ülke değiştirmek isteyen mülteciler, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.



Yasadışı geçişleri önlemek amacıyla devriye gezen sahil güvenlik unsurları, Ametçealtı mevkisinde bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.



"TCSG 28" Bot Komutanlığınca operasyon düzenlendi.



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 göçmen yakalandı.



Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürülen 32 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.





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