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Çanakkale'de 330 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 330 göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 330 göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege bölgesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece sabaha kadar yaptıkları 7 operasyonda, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 330 göçmeni yakaladı. 

Yakalanan göçmenler botlarla Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
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