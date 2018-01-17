Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bademli köyü Acıdere mevkisinde bulunan metruk binaya operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Irak ve Mali uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı.



Ayvacık Jandarma Komutanlığına götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.