Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Sağlık Bakanlığından soruşturma
Sağlık Bakanlığından soruşturma

Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bademli köyü Acıdere mevkisinde bulunan metruk binaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Irak ve Mali uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığına götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #yasa dışı göç #yabancı uyruklu #çanakkale
Önceki Haber
Aydın'da ev yangını: 1 ölü
Sonraki Haber
Meksika'da gizli mezarlarda 30 kişiye ait kalıntılar bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.