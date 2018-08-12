Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın yakınına kurulmak istenen altın madeni tehlike saçıyor. Kanadalı bir firmanın işletmesine verilen bölgede hem bitki örtüsü hem doğal yaşam da tehdit altında. Alanın hukuksuzca tahrip edildiğini söyleyen Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ise yetkilileri Ulusal Kanal aracılığı ile uyardı.

Çanakkale’de yapılmak istenen altın madeni işletmesine karşı mücadele sürüyor.



Bölgedeki tek içme ve sulama havzası olan Atikhisar’ın Kirazlı Köyü’nde yapılmak istenen işletmenin yol açacağı tehlikeye karşı önemli uyarılar var.



Kanadalı Alamost Gold isimli şirketin bölgedeki katliamı sürüyor. Danıştay’ın süreci durduran kararına rağmen Valilik onayı ile talan bölgede devam ediyor. Kazdağları’nın da bir bölümünü içine alan bölgede yüzlerce ağaç kesildi.



Ulusal Kanal’da yayınlanan Hafta Sonu Programı’na konuk olan Tarım-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş süreci değerlendirdi.



Durmuş, aynı zamanda bölgeden çıkarılan altının Maden Yasası’na göre Türkiye ekonomisine hiçbir katkısı olmadığına dikkat çekiyor.



ulusal.com.tr

HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ