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Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? (7 Ocak 2019 Kar tatili)

Çanakkale'de eğitime kar engeli... Biga ve Ayvacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi 

Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? (7 Ocak 2019 Kar tatili)

Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. 

Alınan bilgiye göre, Biga ve Ayvacık ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı artırdı. 

İlçelerin yüksek kesimlerindeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. 

Meteoroloji yetkilileri de vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #kar tatili
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