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Çanakkale'de denizden 3 tonluk tarihi çapa çıkarıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında 3 ton ağırlığında tarihi gemi çapası bulundu.

Çanakkale'de denizden 3 tonluk tarihi çapa çıkarıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında 3 ton ağırlığında tarihi gemi çapası bulundu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait Lapseki feribot iskelesinin 3 numaralı rampalarında devam eden inşaat çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların ardından deniz dibine dalış yapan dalgıçlar iskelenin 10 metre açığında büyük bir gemi çapası bulunduğunu fark etti.

Denizden vinç yardımıyla çıkarılan ve 3 ton ağırlığında olduğu belirlenen çapanın zamanla yıpranan bölümleri temizlenerek boyandı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı beraberinde Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Lapseki iskelesine giderek, denizden çıkarılan tarihi çapayı inceledi.

Yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen çapanın, gerekli inceleme ve işlemlerinin ardından Lapseki İskele binası önünde sergileneceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
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