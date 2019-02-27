Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Denizi'nin kuzeyinde operasyondaydı. Lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan 39 göçmen Çanakkale Ayvacık açıklarında yakalandı

Ölüm tehlikesi altında Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmeye çalışan 39 göçmen yakalandı.



Ege'nin kuzeyinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini belirledi.



Hemen bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri içinde Afgan uyruklu göçmenlerin bulunduğu botu durdu.



Kıyıya götürülen göçmenlere battaniye, giyecek, gıda ve su dağıtıldı. 39 göçmen daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Çanakkale'de 2 ayda 114 düzensiz göçmen yakalandı.



Yurtdışına kaçışları organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i ise tutuklandı.



ulusal.com.tr