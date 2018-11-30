banner999
Devlet korumasındaki gençlerin istihdam süreci başlıyor
Devlet korumasındaki gençlerin istihdam süreci başlıyor
O uygulamaya son 1 gün
O uygulamaya son 1 gün
Kanada'da İslamofobik saldırılarda artış
Kanada'da İslamofobik saldırılarda artış
Meteoroloji o iller için kar uyarısı yaptı
Meteoroloji o iller için kar uyarısı yaptı

Çanakkale'de kar yağdı (Okullar tatil edildi mi?)

Çanakkale'de sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı sürüyor.

Çanakkale'de kar yağdı (Okullar tatil edildi mi?)

Alınan bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinin yüksek kesimleri ile Çanakkale-İzmir karayolunun bazı noktalarında etkili oluyor. 

Yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunun Erenköy ve Yenimahalle mevkilerindeki bazı noktalarda kar birikintileri oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri yağışın neden olduğu birikmeleri temizledi, sıkıntılı bölgelerde tuzlama çalışması başlatıldı.

Özellikle yüksek kesimlerde ve rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Erenköy viyadüğünde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde bir bilgi geldiğinde haberimizde olacak...


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.