Çanakkale'de motosiklet devrildi: 1 ölü
Bayramiç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
YURT 15.09.2019, 13:41
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Berhan Özçelik (60) idaresindeki plakasız motosiklet, Külcüler köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Özçelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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