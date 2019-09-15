banner977

banner1066

Çanakkale'de motosiklet devrildi: 1 ölü

Bayramiç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

YURT 15.09.2019, 13:41
Çanakkale'de motosiklet devrildi: 1 ölü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Berhan Özçelik (60) idaresindeki plakasız motosiklet, Külcüler köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Özçelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
#çanakkale #Bayramiç
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P