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Çanakkale'de okullar tatil edildi

Gelibolu ve Biga ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı arttırdı.

İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #kar tatili #okul #tatil
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