Gelibolu ilçesinde jandarma ekiplerinin sahilde bulduğu 51 valizde, bin 700 kilogram esrar ele geçirildi

Gelibolu ilçesi sahilinde jandarma ekiplerince bulunan 51 valizden bin 700 kilogram esrar çıktı.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Evreşe Beldesinde akşam saatlerinde devriye gezen jandarma ekipleri, deniz kıyısında sahipsiz 51 valiz buldu.



Valizleri kontrol eden ekipler, paketlenmiş halde yaklaşık bin 700 kilogram esrar ele geçirdi.



Açıklamada, uyuşturucu maddenin yurt dışından getirildiğinin tahmin edildiği, zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

