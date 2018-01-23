TSK'nin "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddia edilen HDP İl Başkanı Kutluay ve Başkan Yardımcısı Beytaş ile İHD MYK Üyesi Pişkin gözaltına alındı

Çanakkale'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddia edilen HDP İl Başkanı Nusret Kutluay ve Başkan Yardımcısı Seza Kılıçbüyük Beytaş ile İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK Üyesi Hayrettin Pişkin gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.



İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yaptıkları iddia edilen HDP İl Başkanı Kutluay ve Başkan Yardımcısı Beytaş'ı parti binasında, İHD MYK Üyesi Pişkin'i ise iş yerinde "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından gözaltına aldı.



Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.