Sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkan Yardımcısı Beytaş tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Çanakkale İl Başkan Yardımcısı Seza Kılıçbüyük Beytaş tutuklandı.



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, geçen hafta sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Beytaş, hakkındaki şikayetler üzerine yeniden gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beytaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "terör propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.



Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK Üyesi Hayrettin Pişkin tutuklanmış, HDP İl Başkanı Nusret Kutluay ve Başkan Yardımcısı Seza Kılıçbüyük Beytaş haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.