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Çanakkale'de terör operasyonu

Ayvacık ilçesinde 4 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de terör operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden sürdürülen faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Ayvacık ilçesindeki 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alınırken, 1 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #operasyon #gözaltı
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