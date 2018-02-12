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Çanakkale'de ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bayramiç ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'de ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Şahin (35) idaresindeki 34 GM 4179 plakalı hafif ticari araç, Kıbrıs Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü Şahin, babası Şerafettin (58) ve amcası Salim Şahin (62) ekiplerce araçtan çıkartılarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serkan Şahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şerafettin ve Salim Şahin'in tedavileri ise sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #ticari araç #çanakkale #Bayramiç
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