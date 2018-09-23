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Çanakkale'de trafik kazası: 6 yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çanakkale'de trafik kazası: 6 yaralı

Erkan Helvacıoğlu idaresindeki 10 KZ 277 plakalı Balıkesir'in Edremit Belediyesine ait otobüs, Çanakkale-İzmir karayolunun 30. kilometresinde aynı belediyeye ait 10 KZ 438 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Helvacıoğlu ile ikisi çocuk 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edremit Belediyesince düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında iki otobüsle kente gelen vatandaşlar, temin edilen başka otobüslerle yollarına devam etti.

Bu arada, Ayvacık Belediye Başkanı Ünal Şahin, olay yerine gelerek yaralıların durumu ve kaza hakkında bilgi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #erkan helvacıoğlu #çanakkale
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