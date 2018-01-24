TSK'nin "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İHD MYK Üyesi Pişkin tutuklandı

Çanakkale'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK Üyesi Hayrettin Pişkin tutuklandı, HDP İl Başkanı Nusret Kutluay ve Başkan Yardımcısı Seza Kılıçbüyük Beytaş ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşım yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Kutluay ve Beytaş ile Pişkin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Pişkin, çıkarıldığı mahkemece "terör propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.



Kutluay ve Beytaş ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.