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Çanakkale'deki terör operasyonu

Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Çanakkale'deki terör operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, "sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden sürdürülen faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Ayvacık ilçesindeki 5 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Firari bir kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör operasyonu #çanakkale
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