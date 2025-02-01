Çanakkale sahillerinde müsilaj etkisi artıyor

Çanakkale sahillerinde, Marmara Denizi ve Ege Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Kentte özellikle lodos rüzgarının etkisiyle sahil boyunca yığılan müsilaj, geniş alanlara yayıldı. Sahil kıyısında ve deniz akıntılarının etkisiyle yoğunlaşan müsilaj, özellikle Kordon Boyu ve feribot iskelesi civarlarında dikkat çekti. Eceabat ilçesindeki sahil kesiminde de müsilajın etkisi gözlendi.

DENİZ SALYASI KIYILARI KAPLIYOR

Marmara Denizi'nde bilinen adıyla “deniz salyası” olarak adlandırılan müsilaj, kıyı şeridini dalgalarla kaplayarak çevreye kötü bir görüntü oluşturuyor. Boğazın kuzey ve güney kesimlerinde etkisini sürdüren müsilaj, denizin oksijen seviyesini düşürmesi ve su kalitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle ciddi çevresel sorunlara yol açabiliyor. Çanakkale’de son günlerde görülen yoğun müsilaj, bölgedeki balıkçılar ve çevre sakinleri için endişe kaynağı oldu.

Müsilajın, 2021 yılından bu yana Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin belirli bölgelerinde zaman zaman görüldüğü biliniyor. Bu fenomen, özellikle denizlerin aşırı kirlenmesi, sıcaklık artışı ve azot gibi besin maddelerinin artışıyla bağlantılıdır. Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu için çeşitli önlemler alınmaya çalışılmakta, bu kapsamda "Marmara Denizi Eylem Planı" hayata geçirilmiştir. Bu plan çerçevesinde, denizden tonlarca müsilaj pompalarla toplanarak uzaklaştırılmıştı.