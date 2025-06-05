Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı

“Hiroşima’ya atılan bomba kadar enerji boşaldı”

Ercan, depremle birlikte bölgede önemli bir enerji boşalımı yaşandığını belirtti:

“Silivri açıklarında meydana gelen bu sarsıntı, Trakya kırığını etkiledi. Önümüzdeki günlerde 5,2 büyüklüğüne kadar artçılar beklenebilir. Ancak bunlar yıkıcı olmaz. Bu depremde, Hiroşima’ya atılan atom bombasına yakın ölçüde bir enerji açığa çıktı.”