Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı

Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Gökçeada açıklarında sabah saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının 08.18’de, yerin 12,6 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

1 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 2

Naci Görür: “Bu, İstanbul depremini beklediğimiz kol üzerinde”

2 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 3

Deprem sonrası açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

3 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 4

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

4 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 5

“Bu deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda, yani İstanbul’da büyük deprem beklediğimiz hat üzerinde meydana geldi. Stres dağılımını etkileyebilir.”

5 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 6

Ahmet Ercan: “Bu küçümsenecek bir sarsıntı değil”

6 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 7


Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan ise Halk TV’ye bağlanarak ilk değerlendirmesini paylaştı. Ercan, bu tür sarsıntıların, büyük depremin habercisi olabileceğini belirtti:



7 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 8

“Daha önce uyardığım gibi, ana deprem öncesi 4 ila 6 büyüklüğünde öncü sarsıntılar yaşanabilir. Bu da onlardan biri. Deprem, doğu-batı yönünde sağ atımlı bir fay hattında gerçekleşti.”

8 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 9

Ercan, söz konusu depremin İstanbul’da beklenen büyük deprem olmadığını vurgularken, bölgedeki gerginliğin arttığına dikkat çekti:

9 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 10

“Bu ciddi bir uyarıdır. Sığ odaklı olduğu için geniş alanda hissedildi. Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolu hareket etti. Bu büyüklükteki bir deprem azımsanamaz.”

10 11
Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı - Resim: 11

“Hiroşima’ya atılan bomba kadar enerji boşaldı”
Ercan, depremle birlikte bölgede önemli bir enerji boşalımı yaşandığını belirtti:

“Silivri açıklarında meydana gelen bu sarsıntı, Trakya kırığını etkiledi. Önümüzdeki günlerde 5,2 büyüklüğüne kadar artçılar beklenebilir. Ancak bunlar yıkıcı olmaz. Bu depremde, Hiroşima’ya atılan atom bombasına yakın ölçüde bir enerji açığa çıktı.”

11 11
deprem çanakkale