Çanakkale sallandı: Uzmanlardan İstanbul uyarısı
Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Gökçeada açıklarında sabah saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının 08.18’de, yerin 12,6 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Naci Görür: “Bu, İstanbul depremini beklediğimiz kol üzerinde”
Deprem sonrası açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Bu deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda, yani İstanbul’da büyük deprem beklediğimiz hat üzerinde meydana geldi. Stres dağılımını etkileyebilir.”
Ahmet Ercan: “Bu küçümsenecek bir sarsıntı değil”
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan ise Halk TV’ye bağlanarak ilk değerlendirmesini paylaştı. Ercan, bu tür sarsıntıların, büyük depremin habercisi olabileceğini belirtti:
“Daha önce uyardığım gibi, ana deprem öncesi 4 ila 6 büyüklüğünde öncü sarsıntılar yaşanabilir. Bu da onlardan biri. Deprem, doğu-batı yönünde sağ atımlı bir fay hattında gerçekleşti.”
Ercan, söz konusu depremin İstanbul’da beklenen büyük deprem olmadığını vurgularken, bölgedeki gerginliğin arttığına dikkat çekti:
“Bu ciddi bir uyarıdır. Sığ odaklı olduğu için geniş alanda hissedildi. Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolu hareket etti. Bu büyüklükteki bir deprem azımsanamaz.”
“Hiroşima’ya atılan bomba kadar enerji boşaldı”
Ercan, depremle birlikte bölgede önemli bir enerji boşalımı yaşandığını belirtti:
“Silivri açıklarında meydana gelen bu sarsıntı, Trakya kırığını etkiledi. Önümüzdeki günlerde 5,2 büyüklüğüne kadar artçılar beklenebilir. Ancak bunlar yıkıcı olmaz. Bu depremde, Hiroşima’ya atılan atom bombasına yakın ölçüde bir enerji açığa çıktı.”