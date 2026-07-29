Çanakkale Valiliği duyurdu! 4 gün boyunca ateş yakmak yasaklandı

Meteoroloji uzmanları ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü yangın risk analizleri sonucunda kentin yeni bir meteorolojik döneme girdiği saptandı. Hazırlanan raporlara göre, Çanakkale genelinde dünden itibaren yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olacağı öngörülüyor.

ATEŞE SEBEP OLABİLECEK BÜTÜN FAALİYETLERE YASAK

Beklenen zorlu hava şartlarının ormanlık ve bitki örtüsüne sahip alanlarda oluşturabileceği yüksek yangın riskine karşı önleyici bir adım atılarak acil tedbirler devreye sokuldu. Bu kapsamda, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle kentin sınırları içerisindeki tüm açık alanlarda ateş yakılması tamamen durduruldu.

Alınan kararın, her ne suretle olursa olsun istisnasız bir biçimde geçerli olacağı ve ateşe sebebiyet verebilecek diğer bütün faaliyetleri de kapsadığı bildirildi.

Valilik, kamuoyuna yönelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."