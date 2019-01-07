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Çanakkale ve Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? (8 Ocak 2019 Salı)

Çanakkale'nin Yenice ve Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 8 Ocak Salı günü ara verildi.

Çanakkale ve Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? (8 Ocak 2019 Salı)

Çanakkale'nin Yenice ve Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Yenice'de 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi. 

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #Balıkesir
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