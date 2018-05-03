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Çanakkale ve Bolu'da peş peşe depremler! (3 Mayıs 2018 son depremler)

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Bolu'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi

Çanakkale ve Bolu'da peş peşe depremler! (3 Mayıs 2018 son depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Çanakkale'nin Çan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra Bursa ve Balıkesir illerinde hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

BOLU'DA İKİ DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM!

Bolu'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü Bolu olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.


Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale deprem #bolu deprem
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