Çanakkale yanıyor! Alevler köylere dayandı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Yangın, 16.28’de Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek Eceabat ilçesindeki ormanlık bölgelere kadar yayıldı. Alevlere karşı bölgedeki tüm kurumlar seferber oldu.

VALİ TORAMAN: “GECE BOYUNCA KARADAN MÜDAHALEYE DEVAM EDİLDİ”

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin gelişmeleri ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı. Vali Toraman açıklamasında, “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Yangına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. 12 uçak ve 12 helikopterin katıldığı operasyonlara, karadan da 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personel destek veriyor. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yangın nedeniyle Gelibolu’nun Karainebeyli ile Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinde yaşayan vatandaşlar tedbiren tahliye edildi. Vali Toraman, yaptığı açıklamada, “Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaş güvenli alanlara taşındı, bunlardan 112’si Eceabat Gençlik Konukevi’nde misafir edildi.” bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yangının büyüklüğünü ve etkili olduğu alanları dronla havadan görüntüledi.

Yangının yerleşim birimlerine ulaşmadığını belirten Vali Toraman, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” dedi. Orman teşkilatına ve tüm müdahale ekiplerine teşekkür eden Toraman, söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.