Çanakkale yolunda can pazarı! Öğrenci dolu minibüs ile otomobil çarpıştı
Çanakkale-İzmir Karayolu'nda Ayvacık'tan il merkezine seyreden yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkarak yol kenarındaki su menfezine devrilen minibüste öğrencilerin de bulunduğu bildirilirken, kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar meydana geldi
MİNİBÜS SU MENFEZİNE DEVRİLDİ
Kaza, saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Ayvacık'tan Çanakkale yönüne doğru seyir halinde olan Birol G. idaresindeki 17 AJB plakalı ilçe minibüsü, Güzelyalı köyünden Çanakkale istikametine dönen Belma G.'nin kullandığı 17 AP plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü, yol kenarında bulunan su menfezine devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Aralarında öğrencilerin de bulunduğu toplam 8 yaralıya olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Olay yerindeki kontrolleri tamamlanan yaralılar, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.
Ekiplerin kaza ile ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.