Çanakkale'de 73 yaşındaki adam 72 yaşındaki eşini döverek katletti!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kan donduran olayda, 73 yaşındaki bir şahıs, yaklaşık 40 yıldır birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını tahta sopayla acımasızca darbederek katletti.

Yağmur Biçen Kaplan
Dehşet verici olay, bugün saat 03.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aynı evde ikamet eden Ramazan Cantürk (73) ile 40 yıllık hayat arkadaşı Maya Ülker (72) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tahta Sopayla Dehşet Saçtı

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada gözü dönen Ramazan Cantürk, iddiaya göre evde bulunan tahta sopayı alarak 72 yaşındaki Maya Ülker’e acımasızca vurmaya başladı. Aldığı ağır darbelerin ardından kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın, yere yığılarak hareketsiz kaldı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti, Katil Zanlısı Tutuklandı

Evden yükselen sesler ve ihbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde, ağır darp edilen Maya Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ülker'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte hemen gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan Cantürk, jandarmadaki ilk işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Cantürk, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

cinayet kadına şiddet
