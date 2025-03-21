Çanakkale’de av tüfeğiyle vurulan adam hayatını kaybetti!

Çanakkale’de bir balkondan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralanan 50 yaşındaki Fikret Okar, 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından polisle çatışmaya giren şüpheli ise vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çanakkale’de av tüfeğiyle vurulan adam hayatını kaybetti!
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Çanakkale’nin Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak’ta 10 Mart’ta meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Fikret Okar (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan Okar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Okar’ın cenazesinin ikindi namazını müteakip Necip Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BALKONDAN ATEŞ AÇTI, POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

Olay, 10 Mart’ta Burak A. isimli şüphelinin evinin balkonuna av tüfeğiyle çıkmasıyla başladı. Balkonda silahlı birinin olduğu yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Fikret Okar, zanlıyı ikna etmeye çalışırken vuruldu. Ağır yaralanan Okar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirmek için operasyon düzenledi. Burak A., polisle girdiği çatışmada vurularak yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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