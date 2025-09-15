Çanakkale’de balık avı faciaya dönüştü: Arkadaşını kurtarırken can verdi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen olayda, İsmail Gülbay (52) dengesini kaybederek denize düşen arkadaşı Sebahattin Ağrıbağ’ı (49) kurtarmak isterken yaşamını yitirdi. Ağrıbağ ise çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale’de balık avı faciaya dönüştü: Arkadaşını kurtarırken can verdi
Yayınlanma:

Olay, saat 21.15 sıralarında Gelibolu Fener Altı mevkisinde yaşandı. Balık tutmak için bölgeye giden iki arkadaştan Sebahattin Ağrıbağ, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip denize düştü. Onu kurtarmaya çalışan İsmail Gülbay da suya kapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sebahattin Ağrıbağ’ı kıyıya çıkartmayı başarırken, Gülbay’a ulaşılamadı. Yapılan aramalar sırasında Gülbay’ın cansız bedeni kıyıya yakın noktada bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sebahattin Ağrıbağ, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, İsmail Gülbay’ın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

