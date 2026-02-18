Çanakkale'de balıkçılar nöbette: Sarıçay taştı, tekneler battı
Çanakkale'de yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Atikhisar Barajı'nın kapaklarının açılması ve devam eden sağanak, Sarıçay'da taşkına neden oldu. Pazar yeri girişi kapatılırken, çaydaki bazı tekneler battı.
Çanakkale kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi, etkili olan son yağışlarla birlikte yüzde 100'e ulaştı.
Barajın dolusavaklarının açılarak suyun akışa bırakılması ve bir haftadır devam eden sağanak yağış, kenti ikiye bölen Sarıçay'ın debisini yükseltti.
Yükselen sular nedeniyle çay yatağında yer yer taşkınlar meydana geldi.
PAZAR YERİ GİRİŞİ KAPATILDI
Taşkın riski üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Sarıçay üzerinde bulunan pazar yeri girişini araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında pazar yeri girişine bariyerler yerleştirildi ve güvenlik şeridi çekildi.
Sarıçay yatağında bağlı bulunan tekneler de yükselen su seviyesinden etkilendi.
Bölgede bazı teknelerin battığı görülürken, tekne sahipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gece saatlerinden bu yana bölgede nöbet tutuyor.
Balıkçılar, akıntı nedeniyle teknelerinin sürüklenmemesi için halat ve iplerle ek önlemler aldı.
Devam eden yağış ve taşkın durumu nedeniyle balıkçıların bölgedeki bekleyişi sürüyor.