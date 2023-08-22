Çanakkale'de çıkan ormanında 736 kişi tahliye edildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 736 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de çıkan ormanında 736 kişi tahliye edildi
Son Güncelleme:

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

 Ormanın kahramanlarının" rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

- Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi, 1328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesiyle, meydana gelen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük mücadele veriliyor. Bölgede 736 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilirken, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal etmiştir.

Kaynak: TRT Haber

# çanakkale # orman yangını
Çok Okunanlar
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Bakan Yumaklı yangın bölgesinde konuşuyor
Bakan Yumaklı yangın bölgesinde konuşuyor
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Öne Çıkanlar Fatih Belediye Başkanından, CHP'li Öztrak'ın parktaki çöplerin toplanmadığı iddialarına yanıt! Fatih Belediye Başkanından, CHP'li Öztrak'ın parktaki çöplerin toplanmadığı iddialarına yanıt! Yeni pandemi mi başlıyor? Eris virüsü nedir? Yeni pandemi mi başlıyor? Eris virüsü nedir?