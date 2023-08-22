Çanakkale'de çıkan ormanında 736 kişi tahliye edildi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ormanın kahramanlarının" rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Altun, şunları kaydetti: