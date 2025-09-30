Çanakkale’de dehşet: 14 yaşındaki öğrenci akran zorbalığıyla yoğun bakıma kaldırıldı

Olay, 4 gün önce Biga İÇDAŞ Meslek Lisesi’nde son ders saatinde meydana geldi. İddiaya göre, teneffüs zilinin çalmasıyla sırasından kalkıp kapıya yönelen M.D.Y., yanlışlıkla sınıf arkadaşı Y.C.’nin ayağına bastı. M.D.Y., arkadaşından özür diledi; ancak Y.C. kavga çıkararak arkadaşının kafasını öğretmen masasına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan M.D.Y.’nin haykırışlarına aldırış etmeyen Y.C., yerde de tekmelemeye devam etti.

Sınıf arkadaşları ve beden eğitimi öğretmeni araya girdi. Talihsiz çocuk, aldığı darbelerle bilincini kaybetti ve okul yönetiminin çağırdığı ambulansla önce Biga Devlet Hastanesi’ne, ardından Çanakkale’ye sevk edildi.

BEYİN KANAMASI VE TUTUKLAMA

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen M.D.Y., yoğun bakımda tedavi görüyor. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okulda gözaltına alınan Y.C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Hasan Y., yaşananları “Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim, akşam ise acı haberini aldım. Bu zorbalık. Oğlum ne yapmış olabilir ki? Buna vicdan dayanmaz. Oğlumun tüm vücudunda darp izleri var. Bunu oğluma yaşatan o çocuktan şikâyetçiyiz” sözleriyle anlattı.