Çanakkale'de deniz çekildi: İşte nedeni

Çanakkale’de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 20 metrelik bölümde bazı tekneler karaya oturdu.

# çanakkale
Son Güncelleme:
Çanakkale'de deniz çekildi: İşte nedeni - Resim: 1 1 10

Çanakkale Boğazı'nda gel git olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi.

Çanakkale'de deniz çekildi: İşte nedeni - Resim: 2 2 10

Gel git olayının net bir şekilde görüldüğü yer ise tatil beldesi Dardanos sahilleri oldu, deniz yaklaşık 20 metre çekildi.

Çanakkale'de deniz çekildi: İşte nedeni - Resim: 3 3 10

Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı.

Çanakkale'de deniz çekildi: İşte nedeni - Resim: 4 4 10

Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu.