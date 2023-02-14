Çanakkale'de deniz çekildi: İşte nedeni
Çanakkale’de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 20 metrelik bölümde bazı tekneler karaya oturdu.
Çanakkale Boğazı'nda gel git olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi.
Gel git olayının net bir şekilde görüldüğü yer ise tatil beldesi Dardanos sahilleri oldu, deniz yaklaşık 20 metre çekildi.
Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı.
Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu.