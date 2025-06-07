Çanakkale'de deprem!

Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde merkez üssü Gökçeada'ya 130 kilometre mesafede olan 5.2'lik sarsıntı, saat 15:46'da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı, Çanakkale, İzmir, Aydın ve çevre iller olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan veriye göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.