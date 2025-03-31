Çanakkale’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı

Çanakkale’de Ezine-Bayramiç yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çanakkale’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı
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Kaza, Çanakkale’nin Ezine-Bayramiç yolunda meydana geldi. O. A. yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil, karşı yönden gelen R. Z. idaresindeki 17 FC 707 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, sürücü O. A. ve aynı otomobilde bulunan Y. A. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcunun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan diğer sürücü R. Z., sağlık ekipleri tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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