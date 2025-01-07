Çanakkale'de feribot seferlerine engel

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Çanakkale'de feribot seferlerine engel
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Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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